Govern titlla "d'oportunista" a Concòrdia per la proposta d'una moratòria de llicències urbanístiques

Andorra la VellaGovern no veu amb bons ulls les proposicions de llei presentades per Concòrdia, segons els de Cerni Escalé aquestes mesures tenen com a objectiu evitar l'especulació immobiliària i a aprovar una moratòria temporal en l'atorgament de noves llicències urbanístiques.

Segons RTVA, l'executiu ha acusat Concòrdia "d'oportunisme polític" i d'actuar amb un "aparent tacticisme temporal". Segons Govern, aquestes proposicions arriben en un moment en què ja s'estan elaborant iniciatives legislatives en aquesta matèria des de fa mesos. A més, l'executiu ha criticat que la proposta del partit de l'oposició recull mesures parcials que podrien resultar contraproduents per al mercat immobiliari.

De fet, pel que fa a la moratòria temporal de llicències urbanístiques, l'executiu ha recordat que aquesta competència recau en els comuns, els quals ja han pres mesures al respecte. Així, considera innecessari imposar una moratòria nacional, ja que els comuns ja estan gestionant aquesta problemàtica.