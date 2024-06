(VÍDEO) Debat d'Orientació: Així va ser el 'Flist-Flast' entre Espot i Escalé

Andorra la VellaEl Debat d'Orientació Política es va convertir en escenari de retrets i acusacions entre els grups de la majoria i part de l'oposició. Un dels xocs directes més destacats va ser entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el líder de l'oposició del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé.

De fet, més membres de la majoria van criticar el posicionament de Concòrdia envers l'habitatge com Carles Naudi (CC) qui va creure que les afirmacions del conseller de Concòrdia estaven fora de joc. També el president de Demòcrates, Jordi Jordana qui va expressar el seu neguit amb el posicionament de l'oposició.

Una proposta de moratòria inesperada

Tot va començar al matí quan Escalé va proposar al debat d'orientació una proposta parlamentària no esperada, una moratòria suspensiva dels projectes urbanístics al país. Espot va criticar durament aquesta proposta acusant el grup majoritari de l'oposició de polititzar més si cal l'afer de l'habitatge i va acusar Concòrdia d'haver amagat el seu posicionament real durant la campanya electoral del maig passat.

Escalé no content amb les acusacions que va rebre va dir que les mesures per l'habitatge de Govern són més d'esquerra que el posicionament del PS. D'aquí cap endavant va esdevenir un foc creuat entre els dos candidats més votats i altres temes com l'Acord, l'educació o l'edifici node van esdevenir punts de conflicte.

'All-In' de Concòrdia pel Debat d'Orientació

Concòrdia va deixar una sorpresa la taula de membres de l’executiu, inclòs Xavier Espot: pedres, pals i un esqueix. Segons el grup de l'oposició amb aquest gest s’ha volgut “fer un recordatori del mal que ens hem fet”.

Espot va criticar el simbolisme del partit de l’oposició i Cerni Escalé ha lamentat que no li hagi agradat. Amb aquesta iniciativa i l'anunci de la moratòria queda clar que hi havia una estratègia premeditada per part de l'oposició.

D'altra banda, el passat dimecres, en la primera intervenció del cap de Govern, Xavier Espot va demanar mà estesa i que es treballés conjuntament per l'interès general.

L'anunci de la moratòria va molestar i desconcertar la majoria qui van acusar Concòrdia de treure's la careta. Tanmateix, Escalé va estar molt més seriós i dur que normalment, amb interpel·lacions directes al Govern i un recull de retrets urbanístics que no van deixar a cap membre de Govern indiferent.

Escalé va criticar l’acció de Govern amb relació de diferents projectes urbanístics de l’executiu, “Aquestes obres esborren boscos, rierols i normalment aquests habitatges són dirigits per a gent que no és del país” va declarar el conseller.

“Una petita col·lecció de tragèdies urbanístiques del nostre país, estem perdent la terra i amb això una part de la nostra manera de viure i també del nostre poble” afegeix.

Espot i Escalé debat d'orientació