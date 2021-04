El Govern presentarà al maig el pla estratègic per als esports electrònics

Andorra la VellaEl Consell General ha aprovat el projecte de llei d'esports electrònics, un text que tal com ha destacat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, fa que Andorra sigui "la quarta jurisdicció que regula" aquest sector i amb la qual cosa se situa, ha dit, "en una situació capdavantera". Gallardo ha destacat les oportunitats que es deriven d'aquesta llei, especialment de negoci, i ha detallat que els objectius del text són dotar de seguretat jurídica aquesta activitat; protegir el consumidor; atreure inversió i fomentar la innovació i la creativitat. El ministre ha avançat que de manera paral·lela a aquesta aprovació el Govern impulsarà el mes de maig el pla estratègic per als esports electrònics. També ha anunciat que al mes de juny es presentarà l'estratègia nacional d'innovació i que també en breu s'aprovarà el projecte de llei sobre economia digital.

El grup parlamentari socialdemòcrata hi ha votat en contra ja que tal com ha posat en relleu el conseller Roger Padreny es tracta d'una "regulació incongruent i feta pedaços", que no dona garanties , que és "desequilibrada" i que no respon a l'interès general. En aquest sentit, ha lamentat el fet que el text inicial fos una bona llei i en canvi el treball en comissió l'hagi empitjorat. En aquest sentit ha lamentat que a la comissió d'esports electrònics s'hagi eliminat la participació dels representants dels ministeris d'Educació i Salut i de l'agència contra el dopatge. També ha posat en dubte la protecció dels menors ja que haguessin volgut que es fixés un límit als 16 anys. De fet, aquesta qüestió ha estat objecte d'una reserva d'esmena del PS que ha estat rebutjada. Gallardo li ha respost que està "convençut" que el text final és "millor" que el presentat inicialment i ha retret al PS que "vagin a Madrid" a defensar que Andorra vol ser un referent en innovació i en canvi hagin votat en contra dues lleis que l'afavoreixen. "Menys paraules i més fets", els ha demanat. Padreny li ha respost que el PS hagués votat la llei original ja que "tenia totes les garanties públiques".

La consellera demòcrata Sandra Codina ha destacat que Andorra suposa un "marc legislatiu capdavanter i innovador" i suposa una opció per a la diversificació econòmica que vol el país. En l mateix sentit s'han manifestat els consellers de CC, Carles Naudi i de Liberals, Marc Magallon. Des de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, el president suplent, Joan Carles Camp, ha destacat que es tracta d'un marc jurídic necessari.

'Blockchain'

D'altra banda, el Consell General ha pres en condideració de la proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, amb els vots en contra el grup parlamentari socialdemòcrata, que ha argumentat, en paraules del conseller Joaquim Miró, que es tracta "d'una nebulosa digital legislativa" i ha destacat que hi ha "mancances de regulació essencials" i que és un text que no s'adapta a la realitat. Des de la majoria, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha destacat que amb aquest text es dona "passos molt decidits" en la digitalització i que es tracta d'una llei "clau per a la diversificació i per al desenvolupament econòmic" i per fer que el país sigui "punter" gràcies a aquesta tecnologia. En aquest sentit, ha defensat que es tracta d'una "llei força innovadora que ens obre al món". El ministre de Finances, Eric Jover, s'ha manifestat en el mateix sentit tot recordant que en el criteri del Govern ja s'avisa que en el treball parlamentari caldrà revisar alguns aspectes per garantir que són conformes a textos com el de prevenció del blanqueig.