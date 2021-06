El Govern veu "poc probable" poder ratificar l'acord d'associació amb la UE aquesta legislatura

Andorra la VellaEl Govern considera poc probable poder fer un referèndum sobre l'acord d'associació en aquesta legislatura. "Estem treballant per intentar acabar la legislatura amb el text rubricat", ha declarat el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, remarcant que la previsió és tenir un text acordat i definitiu abans de concloure aquesta legislatura, però no ratificat, ja que hi hauria unes eleccions generals entremig i "seria poc hàbil per part de tots simultaniejar unes eleccions amb un referèndum". Durant una ronda d'actualització de la situació de les negociacions sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea, Riba ha confirmat que els dos elements que requeriran un major nivell d'interlocució i un arbitratge polític seran les comunicacions electròniques i la immigració.

(seguirà ampliació)