El “granet de sorra” humanitari d'Andorra cap a Afganistan encara està per determinar

Andorra la VellaEl ministre portaveu, Eric Jover, ha mostrat aquest dimecres la "preocupació" del Govern per la crisi humanitària que actualment viu l'Afganistan. En aquest sentit, ha manifestat que el Principat, com a un membre més de la comunitat internacional, "participarem amb aquells elements que s'escaiguin per aportar el nostre granet de sorra des de la nostra modèstia i dimensió per poder alleugerir la situació crítica" que s'està vivint en aquest país.

Jover ha continuat el seu relat assegurant que "quan ens trobem en diferents crisis humanitàries, tinguin l'origen que tinguin, Andorra participa activament a través d'aquells organismes multilaterals que tenen molta més potència d'actuació i molta més logística que nosaltres", recordant que, sovint, "fem aportacions econòmiques" que mostren "la voluntat de participar en projectes per atenuar al màxim possible algunes de les crisis humanitàries" que tenen lloc arreu del món.

Respecte dels comentaris del Partit Socialdemòcrata, en què demanaven a l'executiu l'establiment d'un corredor humanitari pels afganesos que vulguin fugir del país, Jover ha dit que "hem de mesurar quins elements es desenvolupen a nivell internacional", reiterant que s'ha de veure els mecanismes que adopten "institucions multilaterals i països molt més importants que no pas Andorra" per tal de decidir quin serà el grau de participació del Principat.

Amb tot, el ministre portaveu ha volgut corroborar el suport cap a les declaracions del secretari general de les Nacions Unides on sentenciava que cal garantir al màxim els drets humans de les persones i donar les màximes garanties per resoldre aquesta situació "en els moments crítics que s'estan vivint".