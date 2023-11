Grifols decidirà la victòria entre Maria del Mar Coma i Enric Dolsa a Ordino

OrdinoMaria del Mar Coma fa un pas endavant i es presenta a les eleccions comunals per esdevenir cònsol major d'Ordino sota les sigles d'ACO+DA+SDP+Independents. Després d'ocupar el càrrec com a consellera de Finances i Pressupost durant la darrera legislatura, farà tàndem amb Eduard Betriu, un altre conegut de la corporació que ha assumit la conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat.

Coma buscarà continuar amb el lideratge a la parròquia amb temes candents sobre la taula com la futura implantació de Grifols o el nou pla d'urbanisme que s'haurà d'aprovar el proper mandat. La candidata va iniciar-se en el món de la política com a consellera de comú amb el GUPI entre la legislatura 2004-2007. Els darrers anys ha estat una de les conselleres més destacades de la majoria comunal sota el mandat de Josep Àngel Mortés.

Al davant tindrà Enric Dolsa i Jordina Bringué, que en aquest cap encapçalaran una llista que aglutina X'Ordino, Andorra Endavant i el Partit Socialdemòcrata (PS) sota la candidatura Units per Ordino. El principal objectiu de la formació serà, precisament, aturar el projecte de Grifols. De fet, Dolsa ha estat molt crític amb la instal·lació de la multinacional farmacèutica a Ordino durant el darrer mandat.

El candidat opta a recuperar el lideratge del comú després d'ocupar el càrrec de cònsol major entre el 1999 i el 2007 i aposta per un creixement sostenible. El fet que en aquests comicis comunals només hi hagi dues llistes entre les quals escollir a la parròquia, pot ser un element cabdal per tal que Dolsa recuperi la cadira de cònsol setze anys després.