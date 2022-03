Els grups de la majoria escenifiquen “la defensa de l’honorabilitat” de Ferran Costa

Andorra la VellaEls grups que formen la majoria parlamentària al Consell General han volgut escenificar aquest dimarts el tancament de files amb el conseller Ferran Costa, arran de les “insinuacions” de la també consellera Carine Montaner, que l’acusava de no haver actuat amb transparència en l’adjudicació de contractes públics amb l’empresa privada Inlingua, propietat del president del grup liberal.

Els tres grups de la majoria, CC, DA i L’s, han entrat una pregunta amb resposta escrita relativa als contractes de les empreses en l’àmbit de la lingüística. El president del grup Demòcrata, Carles Ensenyat, ha defensat que “totes les contractacions que s’han fet s’han publicat al BOPA i també hi consten quines han estat les empreses adjudicatàries” i ha convidat “tothom qui vulgui a consultar-ho”.

Ensenyat ha defensat la compatibilitat d’una persona per exercir activitat a l’àmbit públic i al privat. “Vull defensar la honorabilitat dels consellers generals que tenen una empresa privada. Andorra és un país petit i les empreses privades s’han de poder presentar a concursos públics. També és lícit que unes vegades els guanyin i d’altres els perdin. Però volem acabar amb aquesta boira que algun conseller general fa veure que existeix, perquè són concursos que s’han fet amb concurrència i publicitat”, ha argumentat.

Els consellers de la majoria també han volgut aclarir el motiu pel qual no s’han respost tots els requeriments d’informació fets per la consellera no adscrita: “Una consellera general demana una informació per una de les tres vies que ho pot fer: pregunta amb resposta oral. Pregunta a Govern amb resposta escrita. I demanda d’informació. Ella opta per la tercera via, que no és pública. La seva intenció potser no era tenir la informació sinó que es publiqués, potser amb la intenció de fer-ne escarni. La informació que li van donar des de Govern era la que era. Si la informació que se li ha facilitat no té novetats, doncs se li contesta una vegada encara que ho requereixi sis vegades. A això se li suma que aquesta informació és pública, només ho havia de buscar al BOPA”, ha dit Ensenyat.

Sobre la demanda que Costa ha interposat contra Muntaner, els portaveus dels grups de la majoria també han tancat files. “Es judicialitzen fets concrets d’una mala praxis política. Hi va haver insinuacions molt fortes d’una consellera contra la honorabilitat d’un conseller general fetes en una ràdio. Jo no penso que fos en l’exercici del seu càrrec de consellera general. No feia cap bé al país, ni cap benefici a una ideologia concreta ni a cap projecte de llei. Feia insinuacions sense cap base per fer mal a una persona concreta. A partir d’aquí, el senyor Costa va prendre una decisió per frenar els atacs que només rebia ell. Per tant és lícit, per defensar la seva honorabilitat que tant ell com nosaltres amb l’acció d’avui fem públics els contractes”, ha dit Ensenyat.

I què hi diu l’interessat?

Ferran Costa ha explicat que ell és el “primer interessat que tot això sigui públic. Els vaig dir als meus companys de coalició que volia fer pública la demanda d’informació i els tres ho hem explicat”.