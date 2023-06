Guillem Forné actuarà com a oposició sense abandonar la majoria

La MassanaEl conseller del comú de la Massana Guillem Forné passarà a l'oposició, però ho farà sense abandonar el grup de la majoria, tal com informa RTVA. El motiu és que un informe jurídic l'ha advertit que no tindria accés a les comissions dels diferents departaments ni a la seva informació, a causa de la seva condició en què deixaria de pertànyer a cap grup polític. Això ha portat Forné a quedar-se al grup de la majoria, però anunciant que realment actuarà com a oposició.

Forné argumenta que li donarà una major llibertat per "actuar i transmetre les inquietuds que penso que s'han de fer saber", declara.