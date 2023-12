Habitatge i urbanisme centren el duel electoral a Encamp

EncampHabitatge, urbanisme i benestar ciutadà són els cavalls de batalla que centraran el duel a Encamp per les eleccions comunals entre la candidatura socialdemòcrata d'Avancem i la d'Units per al Progrés+Demòcrates+Independents. Així ha quedat palès durant la primera cita dels comicis del pròxim 17 de desembre, l'enganxada de cartells, que ha tingut lloc aquest diumenge a la plaça dels Arínsols per part d'ambdues candidatures.

En aquest sentit, la candidata socialdemòcrata, Marta Pujol, ha posat sobre la taula algunes de les propostes que centraran la campanya electoral en relació amb l'habitatge, com la necessitat de disposar d'un departament d'habitatge comunal que "faci polítiques valentes i reals per solucionar aquesta qüestió". "Cal tenir sempre un departament a disposició tant dels llogaters com dels propietaris per assessorar-los amb tots els drets i deures o la legislació que els afecta", ha asseverat, afegint la proposta per disposar d'un registre d'habitatge públic i "transparent", així com un índex de preus de referència" a través del qual puguem fer polítiques per afavorir un habitatge digne a preu assequible".

De la mateixa manera, ha especificat que una de les propostes per establir "polítiques tributàries" en funció dels preus de referència que s'estipulin, a través dels quals, ha apuntat, "aplicar bonificacions fiscals als propietaris que s'hi adeqüen o elevar la tributació per qui situï el cost per sobre del marcat". "Fa anys que reclamem aquestes polítiques més valentes en aquest sentit i ara, finalment, sembla que com que hi ha hagut manifestacions al carrer, se'ns ha fet cas i s'han acceptat aquestes esmenes a la llei de l'Habitatge i es faran polítiques de tots els nivells, des dels comuns i des del Govern", ha reiterat.

Preguntada per l'eficiència de la mesura aprovada per l'actual majoria encampadana per rebaixar la cessió al 0% per aquelles promocions destinades al lloguer, Pujol ha refermat que és "totalment insuficient", puntualitzant que "no es deia a quin preu, si serien assequibles o d'acord amb els del mercat actual, els quals estan fora de l'abast de la majoria de la població". Respecte a l'urbanisme i la transparència, ha deixat palès que la voluntat de la candidatura socialdemòcrata és propiciar "una manera més propera de governar, amb més transparència i tenint en compte les necessitats de la ciutadania".

"Cal que donem veu a la població per tots el que necessiten i també, sobretot, insistint en les polítiques d'habitatge que també s'han de fer dels comuns i l'urbanisme", ha dit, afegint que "no volem que d'aquí a uns anys la parròquia es converteixi amb un niu de torres o d'edificis massa alts com està passant Escaldes". I ha manifestat que, tot i que van votar a favor de la nova concessió a Saetde pel domini esquiable de la parròquia, consideren que hi va haver una "manca de transparència" per part de la majoria.

Amb tot, ha defensat que Avacem és una candidatura que treballarà amb "honestedat i humilitat" per dur a terme "el canvi que necessita Encamp i el Pas de la Casa". "Som una candidatura molt diversa, molt il·lusionada, amb moltes ganes de treballar per la parròquia, d'una manera diferent, més transparent, més propera i, sobretot, amb els canvis i les polítiques que necessita realment la població", ha expressat, exposant que "ens esforçarem al màxim per poder guanyar les eleccions".

Qüestionada entorn de la possible coalició a quatre que es treballava, però que va acabar al tinter amb Agrupament Encampadà i Concòrdia, Pujol ha desitjat que els electors afins a ambdues formacions també "se sentin atrets per aquesta manera de treballar per la qual apostem" i, tot i que finalment no hi hagués aliança electoral, "ens puguem acabar d'entendre per donar suport a un canvi que és el que necessitem". Finalment, en relació amb l'anunci d'UP+Demòcrates+Independents per invertir un total de vint milions d'euros a Encamp, la socialdemòcrata ha apuntat que, malgrat que les inversions són necessàries en diversos punts de la parròquia, cal "fer-les amb responsabilitat i eficiència pressupostària". "Hem vist que ha augmentat molt l'endeutament del Comú en els últims quatre anys i, realment, mirarem molt bé i estudiarem quines són les més necessàries", ha asserit.

Per la seva banda, la candidata a la reelecció com a cònsol, Laura Mas, ha remarcat la voluntat continuista d'UP+Demòcrates+Independents, amb un programa pensat "per les persones i amb temes i solucions per les problemàtiques de la ciutadania", com l'habitatge i amb una aposta clara "pel benestar de les persones i per a la gent gran", recordant que s'està treballant amb la renovació del casal d'avis.

Respecte als grans pilars de la campanya, tal com s'ha mencionat anteriorment, Mas ha fet el punt sobre la transformació de la parròquia en l'espai urbà amb "serveis de primer nivell pels nostres ciutadans", la consolidació com a destinació turística i esportiva, l'habitatge com a cavall de batalla i "estar al costat dels ciutadans per a quan ho necessitin". "Ho hem fet durant la Covid i ho seguirem fent, i ara toca en la qüestió de l'habitatge, continuarem treballant amb les mesures dels darrers quatre anys i de noves", ha indicat.

L'actual mandatària comunal també ha ressaltat les accions participatives que s'han fet durant el mandat vigent, recuperant el projecte del nou casal d'avis, el qual s'ha dissenyat a través de les seves aportacions i que es van recollir en una enquesta. "Hem intentat sempre saber quines són les necessitats de la parròquia, dels serveis que volen. Per tant, sempre hem estat a prop del ciutadà i hem fet els processos d'acord amb la informació i les necessitats que ens han fet arribar", ha asseverat, fent el punt sobre la concessió a Saetde, la qual ha considerat que va ser molt ben acollida per tota la ciutadania a les dues reunions de poble que es van dur a terme. "És el futur dels 50 anys que venen, no només per l'estació d'esquí, sinó també per les activitats de l'estació de muntanya els 365 dies de l'any", ha reiterat.