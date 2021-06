Un home dona una bufetada al copríncep Macron

Disponible en: cat

cast

BarcelonaEl president de França, Emmanuel Macron, ha rebut una bufetada a la cara aquest dimarts durant una visita al departament de Drôme, al sud-est del país. S'havia acostat a saludar un grup de ciutadans que l'esperaven rere una tanca i, quan ha allargat la mà per saludar un home, aquest li ha pegat a la cara amb l'altra mà. Els guardaespatlles del president han intervingut immediatament i han detingut dues persones, segons mitjans francesos.

Emmanuel Macron se fait gifler lors d’un déplacement dans la Drôme#gifle pic.twitter.com/XpmP1N0hHP — Figaro Live (@Figaro_Live) 8 de junio de 2021

Just abans de la bufetada, l'home ha cridat "A bas la Macronie!" [Fora la Macronia]. També ha pronunciat l'expressió "Montjoie Saint Denis", un antic crit de guerra dels exèrcits del regne de França. Els responsables de seguretat de Macron han reduït l'autor de l'agressió i han allunyat el president de la zona, tot i que els vídeos mostren com ha tornat a acostar-se a la tanca uns metres més endavant per intercanviar algunes paraules amb altres ciutadans.

Malgrat que a les imatges de l'incident que s'han difós a través de les xarxes socials sembla que l'home efectivament arriba a tocar la cara de Macron, l'Elisi assegura que el ciutadà "l'ha intentat colpejar". Segons el primer ministre, Jean Castex, l'acció ha constituït un "atac a la democràcia". "La democràcia és debat, diàleg, confrontació, expressió de desacords legítims, però en cap cas pot ser violència, agressió verbal i molt menys agressió física", ha dit durant una intervenció a l'Assemblea Nacional.

El 'tour' de França de Macron

Els fets han tingut lloc durant la visita que Macron ha fet al departament de Drôme en el marc de la gira per visitar, durant les pròximes setmanes, uns quants llocs de França amb l'objectiu, segons ell, de "prendre el pols al país". La gira, batejada popularment com el tour de France, té lloc a les portes de les eleccions regionals previstes per a finals d'aquest mes i quan falta menys d'un any per a les presidencials en què Macron es jugarà la reelecció.

Abans de ser agredit, el president s'havia reunit amb restauradors i estudiants de la zona, amb qui ha parlat sobre el progressiu retorn a la normalitat després de les restriccions imposades per la pandèmia de covid-19. Segons l'Elisi, després de l'incident el mandatari ha mantingut l'agenda prevista i ha continuat reunint-se amb altres grups de ciutadans.