El punt d’informació per anar a avortar a l’estranger entrarà en funcionament a partir del 2020

La que va ser una de les grans propostes de campanya del partit liderat pel cap de Govern, Xavier Espot, durant les eleccions generals del mes de març passat s'ha materialitzat en el Servei de salut sexual i reproductiva. Una estructura que donarà informació a les dones que vulguin interrompre l'embaràs fora de les fronteres andorranes i, a la vegada, donar indicacions sobre salut sexual i reproductiva a la població en general. La proposta s'ha presentat aquest dijous de la mà del secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons; la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, i la secretària d'Estat d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà. Una xarxa de professionals que estarà centralitzada al Centre d'Atenció Primària ( CAP) de Santa Coloma, però que també rotarà per la resta de parròquies. La iniciativa, que estarà en marxa durant el primer trimestre del 2020, es finançarà a partir d'una partida pressupostària dels tres ministeris implicats.

"S'emmarca en el llistat de serveis d'atenció sexual i reproductiva", ha explicat Helena Mas, caracteritzant-se per "posar de manifest que hi ha un punt d' informació d'accés gratuït, universal i públic on podran trobar resposta". Aquella dona amb voluntat d'avortar i que s'adreci al Servei de salut sexual i reproductiva serà atesa per una llevadora, en tant que és "una infermera especialista en tot el cicle fèrtil de la dona i disposa dels coneixements tècnics", ha expressat la secretària de Salut. Una professional que donarà "informació general i específica" a través d'un "servei personalitzat". Preguntada per les informacions concretes, Mas no ho ha volgut detallar, però sí que ha afirmat que tindran a disposició el llistat de clíniques abortives de Catalunya. Després de l'entrevista, la llevadora derivarà, en cas que sigui necessari, a la usuària a un metge, un psicòleg, un treballador social i un jurista.

Precisament, en referència a la figura del jurista, el secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, ha afirmat que la seva tasca consistirà en assegurar que el servei –públic, gratuït i impulsat des de l'executiu– s'emmarca dins la llei i, alhora, "esvair dubtes sobre la legalitat de l'avortament, així com d'altres casuístiques". Els professionals de la xarxa no derivaran a les usuàries a metges o centres espanyols, sinó que, com "és un servei d'informació", "donaran elements perquè la persona en qüestió, les dones, puguin decidir lliurement a partir de la informació que es facilitarà". Així, ha remarcat que "no estem parlant ni d'inducció, ni de facilitar ni de derivar", sinó "de la situació, del marc institucional, del marc legal i de les opcions que puguin tenir al voltant de les decisions que vulguin prendre en el seu moment".

Dimensions

El fet que la pràctica estigui il·legalitzada a Andorra fa que sigui difícil accedir al nombre de dones que van decidir aturar l'embaràs. Es coneixen les xifres de les que van viatjar a Catalunya durant el 2018, un total de 124, però es desconeix la xifra d'aquelles que ho hagin pogut fer en clíniques d'altres localitats. Per aquest motiu, les tres secretaries d'Estat no definiran la dimensió i la capacitat del servei fins que no estigui en marxa.

Cal recordar que des del 1993 el SAAS, en col·laboració amb el ministeri de Salut, té en marxa 'La consulta jove'. El servei gratuït dona informació sobre mètodes anticonceptius, infeccions de transmissió sexual, mètodes anticonceptius d'emergència i conductes de risc. Dirigit a joves d'entre 12 i 20 anys, està present als CAPs de totes les parròquies i hi participen tant l'equip d' infermeres d'atenció primària com els equips que visiten els centres educatius.