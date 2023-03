Ja es comptabilitzen més de 8.000 vots per correu

Andorra la VellaJa hi ha comptabilitzats més de 8.000 votants que han registrat la seva elecció a través del vot per correu. Concretament, són 8.380, una xifra que representa al voltant del 28% del nombre total d'electors. En cas d'arribar durant la jornada de dissabte als 9.000 vots, s'aproparia molt al 45% de vot a través de la Batllia. Encara queden, això sí, més de la meitat dels electors per votar, motiu que convida a pensar que podria assolir-se aquesta xifra històrica.