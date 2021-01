La JEC amplia el termini per demanar el vot pel 14F als residents catalans fins al 26 de gener

Andorra la VellaDesprés que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutgés l'ajornament de les eleccions i les mantingui el 14 de febrer argumentant un interès públic intens, la Junta Electoral Central (JEC) ha acceptat la sol·licitud de la Generalitat per ampliar el termini de sol·licitud de vot per als ciutadans residents a l'exterior. D'aquesta manera, els residents catalans al Principat tindran fins al 26 de gener per sol·licitar el vot a la delegació provincial de l'Oficina del cens electoral (el que es coneix com a vot pregat). A més, el termini per a l'enviament de la documentació electoral també s'amplia fins al proper 2 de febrer.

Per exercir el vot, hi ha dues opcions: votant presencialment al consolat o fent el dipòsit a Correus espanyols. En aquest sentit, en la resolució, la JEC també ha acceptat ampliar el termini de votació per als catalans residents fora de Catalunya. Així, el vot en urna es podrà dipositar personalment a les ambaixades o als consolats fins a les 20 hores del 14 de febrer, i els que enviïn el vot per correu certificat, ho podran fins al 13 de febrer.