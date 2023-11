Jordi Alcobé podria ser cònsol de Canillo aquesta setmana davant la manca de candidatures

CanilloJordi Alcobé té tots els números per ser cònsol 'in pectore' aquesta mateixa setmana encara que quedi molt per a les eleccions del 17 de desembre. La possibilitat d'una llista alternativa a Canillo, com va avançar Poble Andorrà dissabte, gairebé està descartada després que Albert Torres i Dolors Cabot renunciessin a reeditar la candidatura Objectiu Comú que va presentar-se al 2019. La falta de presència d'un cert pes de Concòrdia o del PS a la parròquia fa molt complicada la creació d'una llista opositora quan tothom dona per guanyador a Alcobé. Excepte sorpresa majúscula, Canillo continuarà amb un comú demòcrata.