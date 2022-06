Jordi Gallardo és elegit com a president del Partit Liberal d'Andorra

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 14 de juny de 2012, va ser notícia...

El Partit Liberal d'Andorra ha votat, aquest dijous al vespre, la seva nova executiva. Els membres de la comissió gestora que ha organitzat el partit durant els darrers mesos han estat els mateixos que han presentat l'única candidatura, encapçalada per Jordi Gallardo. Més d'una trentena de militants han estat els que han assistit a aquest congrés on s'han debatut altres qüestions com la rebaixa dels anys per obtenir la nacionalitat, com la llibertat religiosa i les polítiques socials.

Jordi Gallardo ha estat elegit, aquest dijous, com a nou president del Partit Liberal d'Andorra. L'executiva, a més, compta amb Cristina Lozano i Salús Chato com a vicepresidents, (amb Juli Minoves com a vicepresident tercer), amb Ferran Costa com a secretari general, Maanan Aouraghe com a secretari d'organització, Judith Pallarès com a secretària de relacions internacionals, i Anna Piñero com a tresorera. A més s'ha deixat oberta la porta a afegir a l'executiva els representants dels comitès parroquials que es vagin creant, així com una representant del joves, que serà Beatriu Billanueva, i un representant d'igualtat quan es creï la secció.

La nova executiva s'ha acceptat per assentiment de tots els assistents, i el nou president, Jordi Gallardo, ha manifestat el seu entusiasme en encapçalar el partit que 'fa vuit mesos es donava per mort'. Una de les cosses que assegura Gallardo que té clares la nova executiva és 'que no som un partit de dretes', i 'que ho hem de demostrar, amb el discurs i els exemples' perquè segons Gallardo, a Andorra la dreta és a un altre partit. De fet, assegura que el liberalisme no és el mateix que la dreta, i que el PLA engloba molta gent progressista 'que precissament som els que ens hem involucrat en l'executiva, però no per dividir sinó per unir'.

Els membres de la nova executiva han ofert tres ponències bassades en un nou model de partit, un nou model econòmic, i un nou model de país. L'eix central del debat, però, han estat la rebaixa dels anys de la nacionalitat i la llibertat religiosa. Pel que fa a la nacionalitat, el nou president ha volgut deixar clar que la nova executiva defensarà la rebaixa de l'accés a la nacionalitat als quinze anys. Ha indicat que això es vol fer per permetre que aquells que de veritat volen ser andorrans ho puguin ser, això sí, posant uns requeriments més difícils. Durant el debat, però, a banda del posicionament de l'executiva, nombrosos militants assistents han manifestat la seva voluntat de mantenir la nacionalitat en els vint anys. Finalment, però, s'ha decidit posposar la decisió d'aquest posicionament més endavant.

D'altra banda, durant el congrés també s'ha parlat de la llibertat religiosa, arrel de l'aparició de les recomanacions de l'ECRI de permetre la construcció d'una mesquita a Andorra. Un dels militants ha volgut manifestar la seva inquietud perquè no voldria que això es fes realitat, i aquesta qüestió ha generat discrepàncies entre els militants. Alguns assistents han assegurat que no volen mesquites a Andorra perquè 'ens han de respectar i adaptar-se a nosaltres, no nosaltres a ells'. Des de la nova executiva, però, Judith Pallarès, Jordi Gallardo i Maanan Aouraghe, han manifestat que estan a favor de la llibertat religiosa i no consideren que una mesquita pugui molestar als ciutadans andorrans.