Els joves debaten al Consell sobre el límit d'alçada dels edificis, la reducció de la jornada laboral i estudiantil, i la salut mental

Andorra la VellaEls joves estudiants de segona ensenyança i secundària dels tres sistemes educatius del país han abordat aquest dimecres, en el marc del 20è Consell General de Joves, un total de sis proposicions de llei relatives a les seves preocupacions i neguits. D'aquesta manera, tal com han detallat diversos escolars, entre les temàtiques més rellevants han situat qüestions com quin hauria de ser el límit d'alçada dels edificis, una reducció de la jornada laboral, una disminució de les hores lectives els divendres i, fins i tot, aspectes relatius a la salut mental i la seva evolució després de la crisi sanitària.

Aquestes han estat alguns dels temes que els estudiants, juntament amb els consellers generals de la comissió d'Educació, han treballat i modificat per traslladar, el pròxim 16 de març, a la sessió plenària del Consell General de Joves. "Avui ens hem reunit en comissions i hem analitzat les diferents proposicions de llei que teníem sobre la taula", ha comentat Ada Sánchez, alumna de tercer de segona ensenyança de l'escola andorrana d'Encamp, qui ha afegit que la seva temàtica tractava sobre la reducció de la jornada lectiva els divendres als adolescents, ja que "les dues últimes hores se'ns fan molt pesats perquè durant tota la setmana estem estudiant, amb deure si exàmens i ens agradaria que es plantegés aplicar la jornada intensiva".

Per la seva banda, Beatriz Elisabet de Pinto, estudiant de tercer de secundària del María Moliner, ha exposat que la proposició de llei que han analitzat ha estat relativa a l'altura dels edificis, tenint en compte els gratacels que s'estan aixecant al Clot d'Emprivat, sobre el qual "no veig amb bons ulls que els edificis tinguin una quantitat tan alta de pisos", tot exposant que és cert que escaldes ha començat a créixer i modernitzar-se, però també és necessari tenir en compte que "Andorra sempre ha estat un país molt rural, de muntanya, i aquests nous edificis es carreguen el paisatge".

Al seu torn, Cesc Joval, estudiant de tercer de secundària de l'escola Mare Janer, ha estat present a la comissió que ha tractat la proposició de llei per reduir la jornada laboral de 40 a 35 hores setmanals. "La llei aniria dirigida a les grans empreses amb la voluntat que els treballadors no estiguis cansats i malmesos, sobretot pensant en les persones i la seva qualitat de vida", ha indicat.

Respecte a les sensacions i la valoració dels joves, de Pinto, ha asseverat que es tracta d'una gran iniciativa perquè els ajuda a entrar en la vida política i també "ens deixen donar la nostra opinió sobre les decisions que es prenen al país", assenyalant que "al cap i a la fi som la pròxima generació que viurà a Andorra i a qui més ens afectarà serà a nosaltres". Joval també ha incidit en el fet que participar en aquestes comissions "ens fa sentir importants i inclosos com a joves en aquesta societat".

D'altra banda, el conseller socialdemòcrata Carles Sánchez ha apuntat que al voltant del Consell General de Joves la funció dels legisladors té un doble vessant, per una banda, "la de rebre als joves, fer-los partícips i escoltar les seves propostes i neguits" i, per l'altra, "explicar de manera didàctica com es fa una llei i quina és la feina del Consell General" per apropar als joves la política del país. El conseller de terceravia, Unió Laurediana i Independents, Oliver Alís, ha posat de manifest que tot i que no hi ha cap instrument establert perquè les propostes dels joves s'entrellacin amb les que es debaten al Consell General, existeix la voluntat que "alguna de les qüestions s'acabi debatent a l'hemicicle", ressaltant que "els ciutadans més joves tenen una visió del moment actual i de futur que encara cap a on ha d'anar el nostre país".

Per cloure, la consellera demòcrata Mònica Codina ha acabat de desgranar les temàtiques que s'han tractat durant el Consell General de joves destacant la seva implicació en l'atenció a la salut mental després de la pandèmia i la consciència mediambiental i sostenible entorn d'Andorra. A més, ha afegit que en algunes comissions també s'ha abordat la necessitat, per part dels joves, de disposar 'una aplicació mòbil per saber on se situen els busos de manera exacta i concreta, i una proposició de llei relativa a facilitar l'accés a eines digitals a totes les famílies.