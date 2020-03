El Consell General dels Joves planteja augmentar el salari mínim

Apujar el salari mínim interprofessional fins a 1.500 euros era una de les proposicions que han fet els alumnes en el 18è Consell General dels Joves. "És una mica baix comparat amb els altres països europeus", ha manifestat Judith Badia, alumna del col·legi Mare Janer i membre de la comissió 3. Tot i així, després de la reunió han cregut convenient situar el salari mínim pel 2021 a 1.200 euros i pujar-lo progressivament "per no tenir un efecte molt negatiu en les empreses d'Andorra". Per altra banda, Mateu Farré, del Lycée Comte de Foix i membre de la mateixa comissió, creu que és lògic que sigui més elevat en altres països, ja que els preus són inferiors al Principat. Actualment, la legislació estableix que el salari mínim interprofessional andorrà sigui de 1.083 euros.

Un dels altres punts que han reclamat durant el Consell ha estat augmentar la baixa per maternitat i paternitat en 60 setmanes, tant pel pare com per la mare. En aquest sentit, la consellera demòcrata, Sandra Codina, i la socialdemòcrata, Susanna Vela, s'han mostrat gratament sorpreses per la consciència d'igualtat que tenen els joves. "Tenen la qüestió de gènere molt interioritzada", ha declarat Vela, qui ha afegit que és molt satisfactori poder compartir espai i inquietuds amb aquestes franges d'edat, les quals "m'han mostrat que són persones amb molta consciència social, amb molt de criteri i que a vegades et donen una lliçó de vida". Per la seva part, Codina ha manifestat el desig que algunes de les propostes que s'han tractat "puguin arribar al Consell General".

La resta de propostes que han debatut han estat relacionades amb el medi ambient i amb la cura del país. En aquest aspecte han proposat una llei de millora de la qualitat de vida dels gossos a les gosseres. "S'hauria de millorar els recursos que hi ha actualment, com per exemple hi hauria d'haver més espai a les gàbies", ha indicat Pol Cerdà, alumne de l'escola andorrana d'Encamp. Tanmateix, ha declarat que també havien pensat incloure una multa de 1.000 euros quan no es compleixin els punts, però "l'hem suprimit perquè ja està contemplat al Codi Penal amb multes de fins a 6.000 euros".

Tal com s'ha indicat, la sostenibilitat i la natura han estat presents en els debats, com per exemple en una proposició de llei que protegeixi les abelles i també han fet una proposta per reduir el consum de carn. Finalment, des de la comissió 2 han debatut sobre la creació d'una escola per a esportistes perquè les que hi ha actualment estan enfocades a l'esquí i volen que es pugui apostar per tots els esports.

Quant a l'experiència, els joves consideren que ha estat enriquidora i els ha permès debatre sense nervis els diferents temes que havien tractat anteriorment a classe. Aquestes iniciatives que s'han treballat aquest dimecres es treballaran en una futura sessió de Consell.