Judith Pallarés, candidata d'Acció: "No es pot fer política sense il·lusió"

Andorra la VellaJudith Pallarés Cortés és la candidata a cap de Govern pel partit de nova creació, Acció, fundat per ella mateixa i els consellers generals escindits de Liberals d’Andorra aquest any 2022. Ministra d’Afers Socials en funcions, tot i que va començar la legislatura al capdavant de la cartera de Funció Pública. Pallarés assegura que no es pot fer política “sense il·lusió” i presenta la seva candidatura com “la clau de futur” per la governabilitat del país. En aquest perfil descobrim la vessant més humana de la candidata d’Acció.

Quin és el seu nom complet?

Judith Pallarés Cortés.

Quants anys té?

50 anys.

Quin és el seu símbol del zodíac?

Lleó

On va néixer?

A Barcelona.

Quina és la seva parròquia de residència?

La Massana

Quin és el nombre de germans/es i quin lloc n’ocupa?

Soc la quarta de cinc germans, tres nois i dues noies.

Té fills/es?

Estic casada i soc mare de dos nens i una nena.

Quina és la professió dels seus pares?

Ara estan jubilats, però el meu pare ha estat comercial i la meva mare autònoma, era comerciant d’una botiga.

Quina és la seva professió?

Ara mateix em dedico a la política a ple temps.

Quins estudis té?

Vaig estudiar ciències polítiques i de l’administració.

Teniu cap mascota?

A casa tenim dues tortugues i cuidem ocasionalment un gos.

Quines són les vostres aficions principals?

M’agrada llegir i el cinema.

Quin va ser el vostre primer cotxe?

Un Lancia Y10 de color fúcsia.

Quin conduïu de manera habitual actualment?

Un Discovery.

Què us ha impulsat a implicar-vos en política activa?

El desig de voler canviar les coses.

Què us va animar a presentar-vos a candidata a cap de Govern?

No va ser una decisió únicament personal, sinó que va estar impulsada pels companys a l’hora de fer un nou projecte de partit i, a més, que falten dones al capdavant de les formacions polítiques.

Què és Andorra per a vostè?

És casa meva i dels meus. Un país pròsper i excepcional, històricament i políticament.

Què és el primer que faríeu quan arribéssiu al despatx de la 3a planta?

Presentar-me al treballadors públics.

Què és el primer que trobaríem a la vostra taula del despatx de cap de Govern?

El meu ordinador i el programa electoral d’Acció.

Acabeu la frase: ‘No és pot fer política sense...’

Il·lusió.