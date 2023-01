Junts demana per la immunitat de Rajoy en 'l'Operació Catalunya'

MadridLa formació catalana Junts ha preguntat al Congrés espanyol si ha atorgat immunitat diplomàtica a Mariano Rajoy i als exministres d'Interior i Hisenda Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, investigats per la seva presumpta implicació en 'l'Operació Catalunya'. Segons informen diversos mitjans espanyols, l'encarregat de trametre la demanda ha estat el diputat Josep Pagès, qui ha fet ús del seu càrrec per formular tres preguntes a la Moncloa per esbrinar si disposen de la mateixa immunitat que Celestino Barrosso, l'inspector de la Policia Nacional de l'estat veí del sud implicat en la trama de corrupció a Andorra.

Cal recordar que Barrosso no va haver de declarar davant la justícia del Principat perquè gaudia immunitat diplomàtica des del juliol del 2021. Tenint en compte aquest fet, la formació catalana vol conèixer si l'expresident espanyol té la mateixa condició després que el passat 15 de desembre la sala sisena del Tribunal Superior de Justícia de Madrid aturés la comissió rogatòria considerant que es vulnerava el principi d'igualtat de Rajoy, Montoro i Fernández Díaz.