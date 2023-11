La Justícia diu que Dolsa no està legitimat per recórrer contra l'acord entre Grífols i Govern

OrdinoEnric Dolsa va recórrer contra la decisió de Govern de no admetre a tràmit el seu recurs contra l'acord entre l'executiu i Grífols per a la creació d'un centre de recerca a Ordino. Dolsa va portar l'afer a Tribunals. Considera que com a càrrec electe i conseller de l'oposició al comú d'Ordino representa els interessos dels ciutadans de la parròquia. Per aquest motiu se sent legitimat per actuar contra l'acord de Govern i Grífols. A més, indicava que "qualsevol persona pot instar la nul·litat de ple dret d’un acte o contracte administratiu".

La sala administrativa considera que Govern té raó i que Enric Dolsa no és part interessada en l'afer. Per tant, no està legitimat per presentar un recurs contra l'acord entre Govern i Grífols. En la sentència es recull un exemple de per què el fet de ser conseller comunal no li dóna legitimitat per recórrer contra l'acord. La sentència recull que “...els recurrents no ostenten un interès legítim en l’objecte del procés, ja que no actuen en defensa d’una situació jurídica pròpia, ni poden obtenir cap benefici directe de l’anul·lació de l’acte impugnat. Com ells mateixos afirmen, defensen els interessos del conjunt dels ciutadans de la parròquia, ja que consideren que el Comú hauria pogut obtenir un benefici de l’explotació de la zona, que podria repercutir positivament en les finances comunals. En conseqüència, d’acord amb els criteris establerts en la jurisprudència abans referida, els agents no disposen de la legitimació necessària per actuar en aquest procés, com ha declarat la sentència apel·lada.”