Si l'acord amb la UE no prospera, Landry Riba abandonarà el càrrec

Andorra la VellaEl secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, plegarà en el cas que les negociacions per a l’acord d’associació no arribin a bon port. Les declaracions les ha fet al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA i Riba justifica les seves paraules dient que “si no surt bé, probablement, no tindria massa sentit que jo em quedés fent el que sigui”. Tot i això, explica que no estem en aquest escenari i “el que toca és tancar aquesta negociació”. Tanmateix, ha descartat que l’acord suposi que la inversió estrangera sigui lliure.