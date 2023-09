L'administrador d'Andorra Sobirana en 2019 considera que no ha de fer-se càrrec dels 3.000 euros de multa per irregularitats

Andorra la VellaEl Tribunal de Comptes va establir una multa de 3.000 euros a l’administrador de la candidatura de Canillo d’Andorra Sobirana, el partit d’Eusebi Nomen, per no haver presentat dins del termini els comptes de les eleccions del 2019. També va imposar una multa de la mateixa xifra a la candidatura nacional d'Andorra Sobirana liderada per Nomen. Les dues comptabilitats van ser entregades el 18 d'octubre del 2019, mesos més tard de la finalització d'uns comicis que van tenir lloc a l'abril. A més, hi ha dues donacions (les comptabilitats eren comunes perquè el partit no tenia cap infraestructura) que no estan justificades. La candidatura de Canillo tenia una dona com a administradora i la nacional, un home. Es va justificar el retard pels suposats problemes familiars de l'home ja que havia de ser l'encarregat d'enllestir les dues comptabilitats.

L'administradora de la candidatura de Canillo va recórrer la sanció de 3.000 euros indicant que havia de ser l’administrador de la llista nacional qui ho havia de fer. I afegia que l’administrador de la llista nacional no ho va poder fer perquè passava per uns moments difícils. La mare de la seva parella estava malalta i va morir i ell mateix havia de cuidar la seva mare de 95 anys.

El Tribunal de Comptes va rebutjar aquests arguments. Indicava que la dona sí va presentar els comptes, però el termini acabava el 26 de juny del 2019 i ho va fer el 18 d’octubre. Per tant, no és cert que no disposés de la informació per presentar els comptes perquè així ho va fer.

El curiós del cas és com desmunta el Tribunal les justificacions de la dona respecte a perquè l’administrador de la llista nacional no ho va poder fer a temps. “La mort de la mare de la seva parella es va produir el 02/09/2019, mentre el termini per lliurar la documentació finalitzava el 26/06/2019. I el certificat emès per un doctor acredita que visita a la mare de l’actor des del 14/10/2021, per la qual cosa no serveix per acreditar que li consta que l’agent s’havia de cuidar de la seva mare abans d’aquesta data. A més, al certificat únicament consta que la mare de l’agent precisa atencions i cures de les quals s’ocupa el seu fill “segons refereix” el mateix agent”. Per tant, és un autodocument.

En els dos casos s'han perdut els recursos contar la sanció, però l'administrador de la llista nacional ha anat un pas més i ha recorregut contra l'execució de la multa per part del Saig. En aquest cas, ha demanat que sigui la candidatura (Eusebi Nomen) qui pagui de forma solidària la sanció com a responsable subsidiari ja que la formació no tenia cap tipus d'infraestructura en ser un projecte unipersonal. El Tribunal Superior, però ha desestimat la petició.