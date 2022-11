L'ambaixador txec assegura que hi haurà acord d'associació l'any vinent

Andorra la VellaL'ambaixador txec, Ivan Jancarek, que va participar dimecres en una xerrada a la Cambra de Comerç, va declarar en els micròfons d'RTVA que hi ha un 100% de possibilitats que Andorra i la Unió Europea signin un acord d'associació. Serà el pròxim Govern qui convoqui el referèndum sobre el conveni, el que Jancarek insta a què sigui com més aviat millor. La República Txeca ostenta el càrrec de presidència de la UE fins a finals d'aquest any.

Jancarek considera que els països petits com Andorra no es poden tancar a la Unió i que suposa una oportunitat de major progrés per a tots. Creu que l'acord arribarà el pròxim any, primer perquè assegura que totes les parts cediran i en segona instància perquè serà el torn d'Espanya a la presidència de la UE, i molt probablement donarà un cop de mà al Principat.

També ha esmentat que el pròxim Govern que surti de les urnes haurà de prendre una decisió sobre la qüestió i convocar un referèndum justament després d'haver estat elegit. A més ha fet al·lusió al tema de la inflació, i assegura que els europeus ens empobrirem amb la crisi actual.