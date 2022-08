L'avançament electoral fa que el pressupost entri a tràmit a principis de setembre

Andorra la VellaLa voluntat de Xavier Espot d’avançar les eleccions generals ha comportat que fes un encàrrec al ministre de Finances Èric Jover per aconseguir que el pressupost entri a principis setembre a tràmit parlamentari. Així serà segons ha explicat Jover en declaracions a Andorra Televisió. Per aquest motiu, durant l’agot s’està treballant de forma intensiva per obtenir disposar de tota la feina de la gran quantitat de peces que acaben component el pressupost de l’Estat. Jover ha assenyalat que l’habitatge és el pal de paller dels comptes de l’Estat per al 2023. Ha comentat “l‘Institut Nacional de l’habitatge tindrà per primer cop una partida sencera per tot l’any amb un creixement molt notable dels seus recursos. I, a part, el Govern destinarà una part molt important de la inversió a Habitatge”. Hi haurà també una dotació rellevant per a Afers Socials amb l’objectiu de seguir fent front a les problemàtiques socials generades arran de la pandèmia i de la inflació. En l’àmbit sanitari, es manté una aportació gran per mantenir el sistema tal com ha quedat dimensionat actualment.