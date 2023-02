L'encaix de Liechtenstein a Europa, el model a seguir per a l'acord d'associació

Andorra la VellaL'èxit de l'encaix de Liechtenstein a Europa és el model on s'ha d'emmirallar Andorra per diversificar l'economia en el marc de l'acord d'associació. Aquest ha estat el punt de llança en el marc de la visita del primer ministre i ministre d'Afers Generals i de Finances del Govern de Liechtenstein, Daniel Risch, qui ha traslladat la seva experiència durant els trenta anys que el país porta formant part de l'espai econòmic europeu. "Liechtenstein és l'exemple dels beneficis i avantatges que ens pot comportar l'acord", ha asseverat el cap de Govern en funcions, Xavier Espot.

Risch ha explicat que la població del país centreeuropeu, situat entre Àustria i Suïssa, s'ha mostrat sempre a favor de l'entrada al mercat d'Europa, posant en relleu que el 1995 un 55% dels residents apostaven per accedir-hi i que, 25 anys després, el percentatge s'ha elevat fins al 75%. "Estem molt contents d'haver-nos integrat d'aquesta manera i no d'una altra", ha apuntat. En la mateixa línia, el primer ministre liechtensteinès ha manifestat que en trenta anys el volum de població del país s'ha incrementat en un 30% i que el 55% de les exportacions van a països membres de la UE. "Espero que trobeu una solució semblant o fins i tot millor tenint en compte el vostre cas", ha encoratjat.

En relació amb les preocupacions de diversos col·lectius professionals per la intrusió laboral, Risch ha comentat que el seu país no n'ha viscuda, posant com a exemple que el 90% dels encàrrecs es fan a empreses del país i que les companyies, amb l'entrada al mercat interior d'Europa, han crescut i s'han fet més fortes. El primer ministre també ha comentat que el 50% de les persones que hi treballen són transfrontereres, un fet que consideren beneficiós per Liechtenstein, Suïssa i Àustria, ja que els treballadors viuen i paguen impostos als països veïns, però tenen una molt bona feina al territori. "El model de quota que tenim és el perfecte, poden venir a treballar, però no a viure", ha indicat.

Un altre dels temes que s'han tractat durant la visita oficial ha estat l'entrada d'Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI), un accés al qual es vol emmirallar Liechtenstein, qui té la voluntat de formar-ne part i considera que el Principat, tenint en compte les particularitats semblants entre ambdós territoris, és l'exemple a seguir. "Estem molt satisfets de poder comptar amb els experts d'Andorra per aprendre del seu procés d'integració", ha dit.

Finalment, Espot ha asseverat que "la clau de volta" perquè Andorra continuï creixent és l'acord d'associació, ja que obrirà les portes de la diversificació al país i ha puntualitzat que, tot i que algunes persones creguin que la Unió Europea suposarà "un gran creixement urbanístic i l'arribada d'una inversió desbocada", el país centreeuropeu és el clar exemple "que no serà així". D'aquesta manera, ha exposat que Liechtenstein ha pogut imposar limitacions a la compra d'habitatge per part d'estrangers a només una residència gràcies a la seva integració a l'espai econòmic europeu i al procés de diversificació que aquest els ha obert, fent-los "menys dependents del sector de la construcció. I cap aquí és cap a on hem d'anar".