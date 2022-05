L'esquerra francesa ultima un acord "històric" per a les legislatives

ParísDesprés de la desfeta de les presidencials, els partits d'esquerra canvien d'estratègia i negocien ara anar tots units a les eleccions legislatives que se celebren al juny. El líder de La França Insubmisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, tercer a la primera volta de les eleccions presidencials amb el 22% dels vots, lidera les negociacions per a un acord "històric" entre les formacions d'esquerra. La matinada d'aquest dilluns, Mélenchon ha sumat a l'acord Els Verds (EELV) i ara ultima un pacte amb els socialistes (PS) i amb el Partit Comunista (PCF). Després dels bons resultats electorals de les presidencials, el líder insubmís aspira a convertir-se en primer ministre gràcies a una aliança dels partits progressistes que es coneixerà amb el nom d'Unió Popular. "El nostre objectiu és la victòria", clamava diumenge Mélenchon. Aquesta aliança serà una de les claus per determinar si el primer ministre francès serà d'esquerres, d'ultradreta o el polític que decideixi nomenar Macron, que podria ser socialista o conservador.

Els partits d'esquerra tenen poques alternatives a una candidatura única si volen tenir representació parlamentària, però un acord amb l'extrema esquerra suposarà també importants cessions per a les formacions europeistes, com Els Verds i el Partit Socialista. En el seu pacte amb Mélenchon, els ecologistes subscriuen els punts de vista fins i tot euroescèptics de l'esquerra radical francesa. El text de l'acord deixa clar que França no sortirà de la UE ni de l'euro, però Els Verds afirmen que estan "preparats per desobeir certes normes europees, especialment econòmiques i pressupostàries". Per a un partit profundament europeista com el d'Els Verds, els postulats de Mélenchon suposen un canvi de rumb rellevant en els seus principis. La formació només ha posat com a condició que el mateix text de l'acord també inclogui que França "respectarà l'estat de dret" en el marc de la Unió Europea. A canvi, els seus candidats concorreran en una única candidatura d'esquerra en un centenar de circumscripcions.

Per al Partit Socialista, que pateix una profunda crisi aguditzada pels mals resultats a les presidencials, assumir els postulats de La França Insubmisa sobre Europa –i sobre l'OTAN i sobre qüestions de política internacional– suposa una de les grans dificultats per tancar l'acord. La formació s'enfronta dividida a les negociacions: la direcció del partit veu l'aliança amb Mélenchon l'únic salvavides per a les legislatives, mentre que una part dels seus simpatitzants i membres del partit consideren que han de concórrer sols a les eleccions del juny precisament per evitar la desaparició del PS. Un acord amb els insubmisos podria acabar en una escissió.

Hollande adverteix de la desaparició dels socialistes

Les veus socialistes crítiques amb les negociacions per a una aliança d'esquerres consideren inacceptable haver d'empassar-se alguns dels postulats dels aliats de Podem a França. Si bé els socialistes accepten propostes socials de Mélenchon –exministre socialista– com rebaixar l'edat de jubilació als 60 anys i augmentar el salari mínim, les propostes sobre les polítiques europees generen un fort rebuig a les files del partit. Entre les veus més crítiques hi ha la de François Hollande. L'expresident va advertir la setmana passada que un acord amb La França Insubmisa és "inacceptable" i condemnaria el Partit Socialista a "desaparèixer". La qui va ser candidata presidencial, Anne Hidalgo, no s'hi ha pronunciat públicament, però sempre s'ha mostrat molt reticent a qualsevol apropament a Mélenchon.

Tot i les reticències d'una part dels socialistes, s'espera que l'acord es pugui tancar aquesta setmana, fins i tot aquesta nit. "Les coses avancen", assegurava ahir Mélenchon a la manifestació de l'1 de maig. "Hem d'aconseguir-ho. L'acord no està lluny", admetia el primer secretari del PS, Olivier Faure. Divendres un comunicat dels socialistes afirmant que assumien els postulats de LFI va generar tant de rebombori entre les files socialdemòcrates que la direcció del partit va haver de fer marxa enrere i deixar les negociacions en suspens. Mélenchon volia tancar l'acord amb tots els partits per assistir junts a la manifestació del Dia del Treballador, un escenari perfecte per demostrar la unió de l'esquerra, però la tensió en el si del Partit Socialista va impedir tancar el pacte. Les negociacions segueixen aquest dilluns. "Encara hi ha moltes coses a discutir. És normal, estem fent una cosa històrica", destacava Laurent Baumel, un dels negociadors socialistes.

Gran fragmentació

La gran fragmentació dels partits d'esquerra podria deixar alguns partits sense grup polític a l'Assemblea Nacional i fins i tot sense representació parlamentària si no concorren units. Una candidatura unitària garantiria un grup polític i influència parlamentària. És difícil que l'esquerra obtingui la majoria absoluta, però el perill de concórrer a les eleccions legislatives per separat és que l'esquerra tingui molt poca presència i influència a l'Assemblea Nacional. A França les legislatives es juguen també a dues voltes. Hi ha 577 circumscripcions que corresponen als diputats de l'Assemblea i només passen a la segona volta els candidats de cada circumscripció que obtenen almenys el 15,2% dels vots. El sistema perjudica enormement els partits petits o amb poca implantació territorial.