L'ex síndic Joan Gabriel titlla de "Cop d'Estat" les mesures de Govern

Andorra la VellaL'ex síndic general Joan Gabriel ha criticat contundentment les mesures anunciades pel Govern, qualificant-les de "cop d'estat" per la seva intervenció en el mercat immobiliari.

A una entrevista a Ràdio Nacional, ha expressat dubtes sobre el seu vot a favor de l'acord d'associació amb la Unió Europea, tot considerant que les polítiques del Govern són massa intervencionistes i no coherents amb l'obertura i la europeïtzació.

"No sé si d'esquerra o d'extrema dreta. Ho és. És d'esquerra rotunda. D'extrema dreta tu creus? Això ho fan els militars quan arriben a un lloc. És un cop d'estat. Dir aquí jo mano i patapam. Avui en dia no ajuda en aquesta línia d'obertura i europeïtzació. Si volem ser europeus hem de ser com a mínim coherents i donar un mínim de garanties jurídiques".

Respecte a l'acord d'associació i un futur referèndum, Joan Gabriel encara no ha decidit el seu vot, ja que espera més informació per fer una anàlisi completa de les implicacions de l'acord.