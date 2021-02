L'executiu assegura que treballarà amb noves mesures pels sectors econòmics en funció de la pandèmia

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, s'ha reunit aquest divendres al matí amb els representants de l'Associació de l'Eix Central, la Cambra de Comerç, la Unió Hotelera, Autèntics Hotels i l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics i agències de viatges. El màxim responsable del Govern ha explicat que l'objectiu de l'executiu és poder recollir tots els neguits dels sectors, especialment els més colpejats per la pandèmia, i començar a treballar per si és necessari emprendre noves mesures, en funció de l'evolució epidemiològica a Andorra i als països veïns. Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha informat que a partir del pròxim dimecres les empreses que ho requereixen ja podran sol·licitar el nou model de suspensió temporal del contracte de treball i de reducció de la jornada laboral que s'allargarà fins al 30 de juny.

La trobada, que s'ha celebrat de forma presencial al Centre de congressos d'Andorra la Vella, s'emmarca en la ronda de reunions que està mantenint l'executiu amb els diferents sectors econòmics i socials per fer balanç de les mesures que ha anat impulsant el Govern per pal·liar les conseqüències derivades de la crisi sanitària de la Covid-19. Els actors econòmics, hotelers i del comerç han deixat palès el seu agraïment per totes les accions que s'han emprès per ajudar al teixit empresarial del país i la comunicació que ha existit des de l'inici d'aquesta crisi. No obstant això, també han remarcat que es preveu un horitzó complicat, per la qual cosa han agraït i demanat que el suport es mantingui i sigui sostingut en el temps, fins i tot també un cop es reprengui una certa normalitat als països de l'entorn.

Espot també s'ha compromès a crear un grup de treball operatiu amb les associacions hoteleres i ministeris implicats per poder fer un seguiment més acurat de les necessitats de sector. Una altra de les qüestions que s'ha posat sobre la taula és la necessitat de disposar d'un interlocutor únic per tal de poder agilitzar els processos d'ERTO.