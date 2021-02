L'organització Arran desobeeix la Batllia i no es presentarà aquest dimarts a la seu de la justícia per haver serrat un rètol d'Andorra

Andorra la VellaUn militant d'Arran, organització juvenil de l'esquerra independentista catalana, té cita aquest dimarts, a les 10.45 hores a la seu de la justícia, però no s'hi presentarà perquè, segons han avançat fonts de l'organització a l'ARA Andorra, “no reconeixem la legalitat andorrana i no respondrem davant d'un justícia que només busca desmobilitzar i ofegar la dissidència política amb multes desorbitades”.

El jove està cridat a respondre per un delicte menor de danys, pel qual li demanen entre 600 i 3.000 euros de multa i l'adverteixen que de no comparèixer se'l pot declarar “rebel”. Els fets pels quals se'l cita es remunten al juny del 2017, quan una vintena de membres d'Arran van fer una acció per “evidenciar l'esquarterament que pateixen els Països Catalans” i van arrencar els cartells de França, Espanya i Andorra que fan frontera amb Catalunya. L'acció que competeix Andorra es va dur a terme al quilòmetre 6 de la carretera general que connecta Sant Julià de Lòria amb el poble alturgellenc d'Os de Civís, al punt fronterer.

El maig del 2019, cinc militants d'aquesta organització van ser citats a declarar per la Batllia d'Andorra per un presumpte delicte de danys, quatre d'ells en qualitat de testimonis i un darrer que és qui havia de ser jutjat aquest dimarts, però que, de moment, no ho serà, per la incompareixença d'avui.

Arran Andorra