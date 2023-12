L'urbanisme, el cavall de batalla de les dues candidatures de la Massana

La MassanaLa Massana ha donat aquest diumenge el tret de sortida a la campanya electoral amb la tradicional enganxada de cartells per part dels dos candidats que es presenten als comicis comunals. D'una banda, l'actual cònsol menor, Eva Sansa, encapçala una candidatura de continuïtat integrada per militants de Ciutadans Compromesos (CC), Demòcrates (DA) i Independents, mentre que el fins ara conseller de Cultura, Guillem Forné, opta per primera vegada a cònsol major sota les sigles Amb seny, una llista alternativa que buscarà trencar amb l'hegemonia actual de CC i evitar les altes xifres d'abstenció. Els dos candidats han explicat que el cavall de batalla de la campanya electoral serà l'urbanisme i una revisió més que necessària del POUP.

Sansa ha reconegut que afronta la campanya "amb molt entusiasme" i sabedora que, a diferència del 2019, en aquesta ocasió hi ha més d'una candidatura i, per tant, "penso que és -un procés- molt més democràtic i aquesta vegada el poble podrà escollir entre uns i altres". Pel que fa als principals punts del programa, l'encara cònsol menor ha afirmat que "el més important que hem de desenvolupar durant aquest mandat és el de redissenyar el nucli urbà de la Massana", així com potenciar els nuclis antics dels pobles. D'aquesta manera, ha afegit, "també millorarem la qualitat de vida dels massanencs".

Lligat a aquest aspecte, ha fet referència al desviament de la Massana, un projecte "que al llarg d'aquests tres o quatre anys ha d'haver-hi un abans i un després", així com a l'embelliment del poble i la seva "amabilització" mitjançant més zones verdes i de passeig per als vianants. Pel que fa al fet de posar fre en el creixement desmesurat de la parròquia, ha posat en relleu que "el que volem és una mica de complicitat per part del ciutadà en relació amb tot aquest pla d'embelliment que volem dur a terme".

Quant a les seves sensacions de cara a la campanya que tot just comença aquest diumenge, ha manifestat que des de la formació "hem de ser molt humils intentant convèncer l'elector a través de les nostres idees i del que volem dur a terme". "Portem dotze anys de trajectòria dintre del comú i a cada final de mandat hem valorat sempre molt positivament tot el que hem fet, ja que la major part de les vegades hem assolit més del 96% del programa", ha afegit. Finalment, ha manifestat que el lema de campanya de la formació, 'La teva veu és el nostre compromís', representa la voluntat d'escoltar el poble: "Som persones properes i sempre que vingui un ciutadà a veure'ns l'escoltarem i mirarem de donar sortida al que planteja sempre que sigui viable", ha conclòs.

Per la seva banda, Forné ha assegurat que aquesta serà una campanya "molt oberta" i s'ha felicitat d'haver pogut configurar una candidatura "diversa, transversal i que aglutina diferents sensibilitats". En aquest sentit, ha afirmat que "nosaltres sobretot buscarem passar el nostre missatge, un missatge clar i constructiu" que principalment girarà entorn de l'urbanisme i la revisió del POUP. "L'urbanisme no pot esperar. El POUP de la Massana ja s'hauria d'haver modificat fa temps. Per a nosaltres és veritat que serà el primer dossier que tindrem a sobre de la taula", ha expressat. De fet, quant a la revisió del POUP, ha indicat que "ens hem emmirallat en Ordino, ja que han sigut molt valents, especialment en una època de campanya electoral perquè sabem que és un projecte molt polèmic".

A grans trets, aquesta modificació del pla d'urbanisme implicarà "una revisió total" tenint en compte que el text vigent és del 2016 i que, actualment, la situació és molt diferent a la d'aquell any. Entre altres accions, Forné ha assenyalat que caldrà modificar la cessió del sòl, que encara continua al 5% o limitar l'edificabilitat "en moltes zones que ara mateix estan en un espai urbà consolidat i que seran molt polèmiques".

Malgrat formar part del comú els darrers quatre anys, el candidat de Amb seny ha apostat per fer una campanya neta, "defugint de les confrontacions" i oferint consens a la formació de Sansa per trobar solucions comunes als problemes de la parròquia. Quant al lema del partit, 'Vota amb seny', Forné ha exposat que es va escollir aquesta paraula perquè "és purament catalana i no té traduccions en altres idiomes", perquè "la Massana necessita una evolució i un pla de futur amb seny" i perquè, precisament, el seny ha estat el factor que ha contribuït a confeccionar aquesta candidatura.