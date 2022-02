Ladislau Baró diu que el debat sobre la nacionalitat en aquests moments 'dispersa més que no pas concentra esforços'

Andorra la VellaTal dia com aviu de fa 10 anys, el 16 de febrer de 2012, va ser notícia...

El president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha explicat aquest dijous al matí que la rebaixa dels anys per obtenir la nacionalitat que ha presentat el PS en format de proposició de llei és un debat que en l'actual conjuntura, amb el procés legislatiu iniciat de l'obertura econòmica i el pacte d'estat de al reforma de la seguretat social, 'dispersa més que no pas ajuda a concentrar esforços' i ha expressat 'la necessitat de no obrir massa melons abans que no tanquem algunes qüestions', ni la de 'tenir molts fronts oberts sense acabar de tancar-ne cap'. Baró ha dit que al grup parlamentari encara no han aprofundit sobre el tema, negant que el motiu siguin possibles discrepàncies internes, sinó que 'no pensem que sigui un tema prioritari en aquest moment'. Però ha afegit que sí que creu que el debat sobre la rebaixa de la nacionalitat no només s'hauria de vincular a la dels drets econòmics com va exposar el PS, sinó també al de la doble nacionalitat en la línia de 'desincentivar que hi hagi dobles nacionals permetent que els professionals andorrans puguin exercir fora de les nostres fronteres'.

El president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, s'ha pronunciat aquest dijous en relació a la proposició de llei sobre la rebaixa de 20 a 15 anys per a l'obtenció de la nacionalitat presentada pels socialdemòcrates. Baró ha dit que els consellers generals de DA encara no tenen una postura presa sobre el tema perquè 'no pensem que en aquest moment sigui un tema prioritari'.

Els demòcrates consideren que les prioritats en aquest període de sessions passen sobretot pel desplegament legislatiu que suposarà tant l'obertura econòmica com la reforma de la seguretat social, i que 'no som partidaris de la dispersió a l'hora de fer la feina legislativa'. En aquest sentit ha assegurat que el debat sobre la nacionalitat 'dispersa més que no pas ajuda a concentrar esforços' i ha expressat 'la necessitat de no obrir massa melons abans que no tanquem algunes qüestions', ni la de 'tenir molts fronts oberts sense acabar de tancar-ne cap'.

Baró ha dit que es tracta d'un tema important i que a les files demòcrates encara no l'han tractat amb profunditat ni han arribat a un prounciament definitiu, sense necessitat que això vulgui dir, ha declarat, que l'ajornament del debat es pugui produir per les dissenssions internes a DA. El president dels parlamentaris demòcrates també ha declarat que la presentació de la proposició de llei la veu més com una necessitat de 'marcar el tempo legislatiu' per part dels socialdemòcrates.

Malgrat això, Ladislau Baró sí que s'ha posicionat sobre el doble passaport i ha dit que si en el seu moment quan es va legislar aquest tema era percebut com una 'qüestió de sobirania', creu que avui es percep d'una manera diferent. Baró ha dit que la doble nacionalitat 'ara és més una qüestió de projecció professional'. 'Per exercir professions fora del país,' ha dit, 'ser andorrà no és un avantatge, sinó un privilegi'. És el que ell ha anomemant el 'punt de vista utilitari' de la doble nacionalitat.

Per aquest motiu creu que el que cal fer 'és desincentivar' aquesta visió utilitària de la doble nacionalitat 'assolint drets a fora'. Baró ha dit que una manera d'aconseguir-ho és que en el marc de les negociaciones per establir relacions amb Europa, l'acord 'permeti que la nacionalitat andorrana sigui igualment competitiva' sense haver de recórrer al doble passaport.