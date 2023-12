Laura Mas repeteix com a cònsol major a Encamp

EncampEl nou mandat del comú d’Encamp s'ha iniciat amb el jurament dels nous cònsols, consellers i conselleres. En una sala plena de familiars i amics, Laura Mas, novament cònsol major, ha mostrat agraïment per a totes les persones que li han dipositat confiança per a la seva reelecció. Ha afirmat que comença aquest nou mandat amb “energia renovada i amb el mateix respecte de l’inici” i, entre llàgrimes, s'ha pres un minut per agrair a l’antic cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, el seu treball i compromís per la parròquia.

Seguit dels juraments, el secretari general ha procedit amb el nomenament del cònsol menor que serà Xavier Fernàndez, Joan Albert Sans ocuparà el càrrec de conseller major i Nino Marot serà el conseller menor. En el moment de la votació, no hi ha hagut unanimitat, Avancem ha estrenat la seva primera abstenció.

Pel que fa als grans objectius de la nova legislatura, no hi ha cap sorpresa ni novetat, la cònsol major ha aclarit que durà a terme “el que hem estat explicant aquests quinze dies de campanya i el programa” i que segueix en la seva línia de “mantenir Encamp com a parròquia de qualitat, sostenible i convertir-lo en referent turístic 365 dies l’any”. Mas ha fet menció a la “inversió de 20 milions d’euros que serviran per a millorar l’habitatge, els serveis per a la gent gran l’embelliment dels espais públics, tirar endavant amb la concessió de Grau Roig, entre altres”. Recorda que els de l’oposició tenen la “mà estesa” en qualsevol dictamen que es prengui des del comú i que “tots els membres de la minoria formaran part de totes les conselleries i totes les decisions que es prenguin en aquests quatre anys”.

En la banda de l’oposició, la nova consellera Marta Pujol, que afronta la nova legislatura en la minoria. S’ha mostrat a favor de “dialogar i arribar a consensos amb la majoria, sempre i quan respectin l’interès general”. Malgrat la “poca representació” que han aconseguit, pren el seu compromís a treballar “fins al màxim de les seves possibilitats”. No ha deixat de banda la menció a l'habitatge, encara que sigui un punt en comú amb Mas, presenten “programes molt diferents". Així que pensa a tirar endavant qualsevol projecte que permeti “aconseguir una millor qualitat de vida i un benestar general entre la classe mitjana i la treballadora”.