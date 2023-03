Liberals actualitzarà el sistema de pensions i serà més "sever" amb les inspeccions de les baixes laborals

Andorra la VellaLiberals ha presentat aquest divendres les propostes de la formació en relació amb el sistema de pensions. D'aquesta manera, tal com ha assenyalat el número 4 de la llista nacional, Pere Cerqueda, la formació pretén actualitzar les pensions més baixes al salari mínim i, a la vegada, introduir un sistema d'inspeccions "més acurat", sobretot pel que respecta a les baixes laborals, ja que "creiem que en aquest moment es donen algunes d'excessives". També volen posar major control sobre els criteris per a l'adjudicació del 100% de la cobertura sanitària per part de la CASS, un aspecte que "creiem que és excessiu en aquests moments".

En relació amb les baixes laborals, Cerqueda ha apuntat que "no tenim casos concrets ni volem afectar a ningú directament, però volem establir un sistema més sever que el que hi ha actualment". En aquesta línia, el candidat liberal ha afegit que la fórmula actual "és massa flexible i s'atorguen amb massa facilitats les baixes i les cobertures del 100%".

Per aconseguir els objectius fixats, la formació considera indispensable arribar a un pacte global entre totes les forces polítiques "amb la idea d'augmentar de manera progressiva una part de les cotitzacions, perquè el sistema actual, a la llarga, i tal com s'ha vist amb els càlculs que s'han fet, tendeix a ser deficitari i, per tant, no és sostenible".

Paral·lelament, Liberals també ha proposat incentivar els plans de jubilació privats i complementaris, encara que només sigui una petita part. "L'actual sistema de pensions de la CASS necessita una reforma, ja que a la llarga les contribucions que es reben no seran suficients per cobrir el volum de despeses i serà insostenible", ha remarcat.