Liberals acusa Espot de no respectar el pacte i passa a l'oposició

Andorra la VellaLiberals ha confirmat aquest dijous al matí el que Poble Andorrà va avançar ahir: Liberals es queda com a partit de l'oposició. Durant una roda de premsa el candidat liberal a les passades eleccions, Josep Maria Cabanes, ha explicat que Demòcrates no ha respectat el pacte signat previ a les eleccions. "Vam signar un document amb el cap de Govern on es deixava clar que a Andorra la Vella i a Ordino tindríem el número 3 de la llista territorial i si es guanyava a aquestes parròquies, els nostres números 3 pujarien com a consellers generals", ha exposat, remarcant que a hores d'ara cap dels dos ha pujat.

Tot apunta que el representant d'Andorra la Vella, Víctor Pintos, pujarà com a conseller general un cop es formi Govern. "On no existeix cap possibilitat és a Ordino, tal com s’havia promès", ha emfasitzat Cabanes, qui ha manifestat que després de consultar els organismes del partit, s'ha decidit no acceptar el pacte i "el partit liberal es queda a l'oposició". Concretament, Cabanes ha volgut puntualitzar que en no respectar-se el pacte, des del partit ja no s'ha valorat cap altra alternativa.

D'aquesta manera, des de Liberals es passa pàgina després d'aquests 4 anys de Govern de coalició. En aquest sentit, Cabanes ha indicat que primer és el país i després el partit. "És important que el partit continuï en aquesta línia de treball però a l'oposició. Les bases del partit han sigut molt rigoroses perquè ningú ha entès per què no s'ha respectat el pacte escrit i signat", ha indicat.