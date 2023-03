Els liberals consideren que la polèmica entorn de Grifols és "demagògica i interessada"

OrdinoEl candidat de DA i Liberals a Ordino, Marc Galabert, ha estat molt contundent a l'hora de qualificar els atacs que està rebent el projecte del centre de recerca que la multinacional Grifols ha d'instal·lar a Ordino. "És una polèmica interessada, polititzada i demagògica" ha etzibat el número 2 de la parròquia ordinenca, que ha afegit que "el projecte és de sobres conegut, des de l'abril del 2021, i no és pas casualitat que ara apareguin aquestes crítiques". El liberal ha trencat una llança en favor de la seguretat del centre i ha citat alguns dels 13 que la companyia ja té a escala mundial com els de San Diego, Xangai, Espanya o Irlanda.

No obstant això, ha remarcat que "de moment, tots els recursos que s'han presentat en contra del projecte s'han perdut. I en cas que hi hagués qualsevol il·legalitat, només pot ser la batllia qui ho dictamini". Galabert ha dit també que, contraatacant qui els acusa d'irregularitats en el contracte amb Grifols, "no és pas un contracte el que hi ha sinó un acord de socis".

Pel que fa a l'aposta per la diversificació econòmica en el camp de la biotecnologia, ha remarcat que "això ja ve de les eleccions del 2019, que la CEA ja ho va posar sobre la taula" i ha puntualitzat que "la bona gestió feta de la pandèmia, tant en matèria sanitària com econòmica, no ha fet més que reforçar aquesta posició". En aquest sentit, ha apuntat que la importància de Grifols rau que "és una companyia tractora i que farà de pol d'atracció d'altres empreses del sector". Com a exemple d'això, Galabert ha parlat de l'Institut Josep Carreras, del que ha comentat que "ja estem treballant i fent accions, però el gruix de l'activitat arribarà quan el centre de recerca estigui completat". Sense posar dates, s'ha mostrat convençut que tots els contactes que ja s'estan realitzant amb companyies del sector, aniran cristal·litzant a mesura que s'avanci el projecte actual i que permetran convertir el Principat en un hub regional. El candidat ha remarcat, però que "el que segur que no ajuda a aconseguir atreure companyies és la creació de polèmiques demagògiques entorn del projecte".

Sobre si tenen algun dubte respecte a la viabilitat econòmica de la companyia, Galabert ha estat clar i ha dit que "no ens preocupen les informacions que apareixen perquè no tenen cap tipus d'afectació directa amb el projecte d'Andorra". A més a més, ha afegit que "estem vivint un moment de tipus d'interès molt elevats i molta volatilitat, ja que per a les empreses que cotitzen en borsa, qualsevol informació pot tenir algun tipus d'afectació a curt termini. Nosaltres mirem a llarg, i no tenim cap mena de preocupació".

Finalment, sobre les crítiques sobre la destrucció del paisatge, el candidat de DA i Liberals ha dit que "hem de decidir què volem, si quelcom que ens pugui aportar alt valor afegit i llocs de treball de qualitat, o destruir la parròquia amb construccions d'habitatges". Fent anar una frase paradigmàtica, Galabert ha dit que "si ens ho mirem, abans on hi ha casa meva també era un prat, i gran part de les cases d'avui també ho eren. Els pobles són dinàmics i el que cal decidir és què fer en cada moment".