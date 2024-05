Liberals fa costat a Punjabi

Andorra la VellaLiberals d'Andorra atribueix l'afer Punjabi a la desigualtat salarial entre homes i dones, originat pels increments de sous proposats per la cap de l'agència de protecció de dades, tal com ha informat RTVA.

La presidenta de Liberals ha declarat a RTVA que "Ens fa reflexionar si, realment, aquesta és la manera de nomenar aquests càrrecs que són de confiança política, però tenen un perfil tècnic molt important. Nosaltres creiem que potser ha arribat el moment de reflexionar si s'han de fer nomenaments 'a dit' o si val la pena que s'obrin processos on es puguin presentar els professionals que vulguin i que el procés de contractació d'aquests càrrecs sigui així molt més transparent".

Tot i això, el partit creu que les pujades salarials en aquests organismes no haurien de ser arbitràries. La presidenta del partit, Cristina Rico, suggereix revisar els processos de contractació per fer-los més transparents, qüestionant si els nomenaments 'a dit' són adequats per a càrrecs amb un perfil tècnic important.