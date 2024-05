Liberals entra al pacte d'estat en favor de l'acord d'associació

Andorra la VellaL'executiva de Liberals ha decidit sumar-se al pacte d'estat per l'acord d'associació amb la UE, tal com informa RTVA. Des del partit argumenten que són obertament europeistes i que estan convençuts que el futur del país dependrà de reforçar els vincles amb els països veïns.

Això no vol dir, per altre costat, que considerin que l'acord signat sigui el millor que es podia aconseguir. Recorden que va ser complicat fer un seguiment del procés de negociacions, ja que no s'ha disposat d'informació solvent.

Des del partit reconeixen que hi ha diverses opinions i que alguns votaran en contra i altres a favor.