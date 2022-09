Els liberals estudien una proposta de Terceravia per formar un gran bloc de dretes

Andorra la VellaLiberals d'Andorra es troba en un encreuament de camins per a les properes eleccions generals. El partit que lidera Josep Maria Cabanes manté el desig d'un pacte amb els demòcrates per als comicis, com a mínim a les circumscripcions territorials. Els demòcrates, segons diverses fonts, ja han fet saber que la seva estratègia passa per una llista nacional pròpia i buscar les aliances més convenients en cada parròquia per tenir el màxim d'opcions en les llistes territorials.

A l'espera de veure quin és el posicionament final dels demòcrates, els liberals es troben amb una proposta per part de Terceravia. Aquesta opció comportaria la voluntat de tornar a l'escenari abans que Josep Pintat i els seus seguidors deixessin el partit després que Jordi Gallardo va agafar el control de la formació durant la passada legislatura. L'acord permetria recuperar la idea d'un gran bloc de dretes amb opció de fer territorials a totes o gairebé totes les parròquies.

Els dos principals inconvenients de l'acord amb Terceravia passen per l'enemistat entre Jordi Gallardo i Josep Pintat, arran del trencament durant la passada legislatura i, sobretot, de la dificultat de renovar el pacte postelectoral amb els demòcrates per a un hipotètic Govern. El bloc de dretes es trobaria massa 'escorat' perquè DA se senti còmode, segons han manifestat diferents fonts.

Dirigents de la formació, entre els quals estaven Gallardo Cabanes i el ministre Víctor Filloy, s'han reunit per analitzar la situació i quins són els escenaris possibles. El partit estava accelerant les accions, però el canvi de paradigma un cop encara queden entre quatre i cinc mesos per a les eleccions ha alentit el procés.