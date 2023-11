Liberals no formarà coalició amb Demòcrates i SDP a Andorra la Vella

Andorra la VellaL'executiva de Liberals ha decidit finalment no sumar-se a la reedició del pacte amb Demòcrates i SDP per presentar-se de forma conjunta a les Comunals d'Andorra la Vella. Tal com informa RTVA, això suposa un canvi respecte a les eleccions del 2019, en les quals sí que van concórrer de forma conjunta les tres formacions, sota el lideratge de ConxitaMarsol.

Una decisió que sense cap dubte suposa una sorpresa, i és que l'actual cònsol i líder de la llista, David Astrié, va declarar durant el cap de setmana que la reedició del pacte estava a tocar.

Pel seu costat, Progressistes-SDP sí que ha ratificat que es presentarà amb DA com l'any 2019, en aquest cas sota el lideratge d'Astrié i Miquel Canturri.