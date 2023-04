Liberals es planteja no entrar a Govern per poder refundar-se

Andorra la VellaEls liberals no tenen gens clar que hagin d’entrar a governar amb demòcrates, segons han indicat diferents fonts, perquè consideren que ser socis dels demòcrates durant quatre anys i la coalició electoral són els motius fonamentals que els han portat al desastre en els últims comicis.

Una part de la formació preferiria un ‘refundació’ de la formació que agafi un perfil propi per evitar que se’ls associï als demòcrates. Veuen que, com a partit petit de la coalició, han patit tot el desgast d’estar a l’executiu mentre que els que donen suport a la tasca de govern han votat als taronges.

Liberals es troba en aquest moment en aquest encreuament de camins on han de decidir quin és el seu futur. Al mateix temps, s’obrirà un debat intern respecte a quin ha de ser el lideratge de la formació perquè la figura de Josep Maria Cabanes ha quedat molt tocada en aquests comicis. S’havia fet una gran aposta per potenciar el nou lideratge i la seva campanya no ha estat a l’altura segons els crítics, del que s’esperava.