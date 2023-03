Liberals proposa alentir les negociacions de l'Acord d'associació amb la UE

Andorra la VellaEl cap de llista de Liberals, Josep Maria Cabanes, ha proposat aquest dilluns al migdia en el marc d'unes declaracions sobre l'Acord d'associació amb la Unió Europea a la plaça del Consell General alentir el procés de negociació amb la unió econòmica fins a trobar "una estabilitat entre ambdues parts". "Pensem que el fet important no és el rellotge, sinó el resultat. I, per a nosaltres, la prioritat és el resultat d'aquest acord polític" ha assenyalat el candidat a cap de Govern mentre insistia que, per a la formació, és vital no estar d'esquena al món i a Europa.

Per aquest motiu, Cabanes ha suggerit la creació de dos estudis d'impacte amb l'objectiu de saber amb anterioritat les conseqüències que suposaria entrar o quedar-se al marge de la Unió Europea. "Ens interessa analitzar aspectes relacionats amb les quotes d'immigració, la seguretat ciutadana, la societat civil, el nostre teixit empresarial..." En aquest sentit, Cabanes ha deixat clar que es mostra plenament a favor de convocar un referèndum vinculant. "Primer és Andorra. És el poble qui ha de decidir cap a on hem d'anar, i no els polítics" ha ressaltat.

Per altra banda, el cap de llista de Liberals -qui ha enaltit els beneficis que fins ara ha aportat a la població l'Acord d'unió duanera que es va signar als anys 90- ha fet pública la seva preocupació pel teixit empresarial del país. "El 80 o 90% dels nostres empresaris tenen entre cinc i deu empleats. El fet que arribin a grans empreses pot causar dany al nostre teixit" ha recalcat.

En ser qüestionat sobre el fet de potenciar l'acord trilateral Andorra-França-Espanya i l'acord bilateral Andorra-Portugal, el líder de la formació blava ha admès que Liberals continuarà potenciant-lo. Amb relació a aquest tema, Cabanes ha puntualitzat que és conscient que la problemàtica de mà d'obra està estesa a tot Europa, però que "s'hauran de buscar altres vies per donar solucions als empresaris i al teixit empresarial".