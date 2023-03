Liberals proposa impulsar el Dia de la cultura andorrana per a fomentar el sentiment de pertinença al país

EncampLa número dos de la llista de Liberals, Maria Isabel Lafoz, ha exposat aquest dijous en unes declaracions davant l'Hotel Rosaleda d'Encamp la proposta de partit que encapçala el programa en l'àmbit cultural: la creació del Dia de la cultura andorrana. Tot i que la candidata de la formació blava ha comunicat que encara no s'ha establert la data en la qual se celebraria aquest dia commemoratiu, Lafoz ha remarcat que es tracta d'una iniciativa vinculada estretament amb la identitat, "que és pròpia i nostra".

Amb relació a aquesta proposta, la candidata del partit encapçalat per Josep Maria Cabanes, ha assenyalat que "valdria la pena promoure-ho a nivell nacional, ja que hi ha molts espais a les diferents parròquies i cadascuna d'elles té la seva particularitat". En aquest sentit, Lafoz ha avançat que "s'organitzarien de forma coordinada activitats culturals per tot Andorra fomentant aquest sentiment de pertinença al país". Segons la candidata, "una forma efectiva i valenta per a promoure les actuacions a nivell artístic i cultural dels nostres talents".

Per altra banda, Lafoz ha fet públic que Liberals proposa també la creació del Museu de l'esquí. Un nou equipament que la formació planteja ubicar al Pas de la Casa, "el territori on va néixer l'esquí al país". "Pensem que podria ser un avantatge important tant pel país com per una població que ha estat molt deslligada de tot allò que és l'activitat cultural identitària del país" apuntava la candidata número dos. Amb relació a aquesta proposta, Lafoz ha anunciat que, de moment, el projecte no està gaire avançat i que la formació ha de valorar amb el comú d'Encamp si l'equipament cultural s'ubicaria en un edifici ja existent o es plantejaria com una obra de nova construcció. "Sabem que podem comptar amb material propi de l'esquí que s'ha conservat. El mateix Joan Viladomat segurament estaria disposat a cedir-nos material en aquest sentit" ha destacat.

Per acabar, Lafoz també ha confirmat que la formació política es mostra d'acord en el fet d'ubicar el Museu Nacional a l'Hotel Rosaleda d'Encamp.