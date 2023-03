Liberals també aposta pel cànnabis com a cultiu alternatiu al tabac

OrdinoLiberals d'Andorra manté l'aposta per la producció del tabac al país, però creu que s'han de cercar cultius alternatius per tal de continuar donant suport al sector de l'agricultura. El cap de llista de la formació, Josep Maria Cabanes, ha manifestat aquest dissabte al matí a Ordino que el cultiu del tabac ha de continuar "sense perdre de vista altres d'alternatius com la patata, el farratge i altres que es puguin adaptar a la nostra altitud i al nostre clima". En aquest sentit, ha apostat pel cànnabis com una de les fórmules per diversificar el sector. "El cultiu del cànnabis és molt innovador. Ja funciona a altres llocs i el que hem de fer és veure on es pot adaptar en la nostra geografia i, allà on es pugui, potenciar-lo", ha manifestat.

Preguntat sobre l'acord d'associació amb Europa, el qual dona una transitòria de 30 anys per substituir la producció de tabac, ha posat en relleu que "tenim suficient temps per readaptar-ho" buscant altres solucions, i ha tornat a incidir en la patata, "que també s'ha de potenciar perquè té una durada més o menys igual que el tabac", així com treballar en altres possibles solucions com pot ser l'apicultura.

El candidat a cap de Govern, a més, també ha refermat l'aposta cap a la ramaderia, ja que "avui en dia és deficitària en tots els països i, per tant, s'han de donar subvencions, s'ha de protegir i l'hem de fer créixer per potenciar la carn de qualitat tal com s'ha anat fent". De fet, ha dit que darrerament s'ha apostat de manera decidida per tal de subministrar aquesta carn de qualitat en tots els centres escolars del país gràcies a les subvencions. "Volem fer el mateix amb les ovelles o les cabres, donar subvencions que contribueixin a mantenir les propietats cultivades i verdes", ha indicat.

Finalment, Cabanes ha incidit en el relleu generacional, ja que "si no tenim jovent, algun dia tot desapareixerà" i, per tant, ha advocat per motivar els joves des de ben petits per tal que s'interessin per la ramaderia. "En aquest cas farem una política adaptada perquè el relleu generacional pugui continuar. Si volem tenir les muntanyes cultivades i verdes hem de tenir bestiar a l'estiu. Andorra havia arribat a tenir en el passat 40.000 ovelles i avui dia en té 2000. Hem de tornar a tenir, com a mínim, 20.000", ha sentenciat. Per fer-ho, Liberals ha proposat atorgar més ajudes als ramaders i incentius per als joves.