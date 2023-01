Limitar la inversió estrangera o vetar segones residències no són solucions al problema de l'habitatge per a Espot

Andorra la VellaXavier Espot ha manifestat avui, durant la visita realitzada per a la signatura de l'acord per a la cessió de l'Hotel Casamanya d'Ordino, que no considera que limitar la inversió estrangera sigui la solució per als problemes de l'habitatge. I tampoc creu que prohibint la construcció de pisos per a segones residències i obligar que sigui tot per a 'primeres' serveixi per arreglar la situació actual. Espot ha contestat així a algunes de les peticions que va fer el Raonador del Ciutadà, Marc Vila, respecte a les solucions que considera necessàries per millorar l'accés a l'habitatge de lloguer a Andorra.

Vila havia denunciat actuacions "malicioses" de propietaris que pressionen els llogaters perquè abandonin els habitatges. De fet, alerta que cada vegada poden ser més freqüents els desnonaments i també les rescissions unilaterals de contractes. També va demanar vincular les llicències de construcció a garantir que l'edifici es destini a primeres residències. Espot ha indicat que no està d'acord amb què hi hagi molts propietaris que actuïn malament i que només és una petita minoria. Vila havia demanat també que les llicències per construir nous habitatges es podien vincular al fet que siguin per a primer habitatge.

Espot ha defensat les polítiques que està fent l'executiu en matèria d'habitatge i ha destacat que s'han pres mesures fins i tot quan els hi poden ser contràries a nivell electoral.