La llei de la funció pública estableix que en un any es reguli el teletreball

Andorra la VellaLa modificació de la llei de la funció pública que el Govern ja ha entrat a tràmit parlamentari preveu la regulació del teletreball per via reglamentària en el termini d'un any. De moment, cal recordar que és vigent la regulació que l'executiu va impulsar en plena pandèmia i que és vigent fins al 31 de desembre, una data que es podria prorrogar. L'actual ministra d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, i l'anterior responsable de Funció Pública, Judith Pallarés, han comparegut per explicar els principals canvis que s'han fet a la llei i han aclarit que de moment, a hores d'ara, no hi ha molts funcionaris que s'hagin acollit al teletreball, un aspecte que tal com ha destacat Pallarés per regular-lo "passarà pels recursos econòmics que es puguin fer, dels recursos econòmics" disponibles, sobretot per les eines informàtiques que es puguin oferir des de l'administració. Cal destacar que la llei recupera la terminologia de funcionari i treballador públic interí o que fixa la jornada laboral per llei en un màxim de 1.800 hores. A més, "reforça la representació dels sindicats" en òrgans com el de selecció.

(seguirà ampliació)