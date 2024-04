Les llicències d'apartament turístic caducaran cada tres anys

Andorra la VellaEl ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha format part de la roda de premsa de Govern sobre les noves mesures de creixement sostenible. Ha explicat, entre altres temes, quins canvis s'aplicaran als apartaments turístics.

L'objectiu és desviar part del parc d'habitatge turístic al del lloguer, i per tant són mesures per desincentivar aquest tipus d'ús. En primera instància, i com a mesura de major impacte, el no atorgament de noves llicències d'habitatge turístic passa a ser indefinida.

Una altra decisió que tindrà un impacte important és que passaran a caducar cada tres anys, i s'hauran de valorar una sèrie de requisits perquè pugui ser renovada. Per exemple, els edificis que tinguin menys d'un 30% dels seus habitatges com a turístics, passaran a tenir la seva llicència revocada.

També es castigarà amb major contundència els propietaris que no inscriguin el seu habitatge com a turístic. No declarar-lo en el termini d'un any suposarà la suspensió indefinida de la llicència.