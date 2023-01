Llista nacional en solitari i pactes a la territorial, el panorama de Liberals

Escaldes-EngordanyLiberals té la voluntat de presentar a les eleccions al Consell General amb una llista nacional pròpia i planteja possibles pactes amb altres partits a la territorial. Així ho han refermat a través d'un comunicat, en el qual asseguren que des del moment que Josep Maria Cabanes va guanyar les primàries i va sortir com a candidat, l'objectiu de la formació ha estat el de configurar una candidatura en solitari. En aquest sentit, asseveren que no han valorat en cap moment la idea de fer una llista conjunta amb Demòcrates ni han posat noms i càrrecs damunt la taula. Tanmateix, exposen que Liberals està mantenint trobades amb diferents grups polítics per valorar el panorama actual i establir, si s'escau, alguna mena d'acord a candidatura parroquial.