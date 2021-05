Espot, a López: “Vaig sopar amb el representant del copríncep francès i ja li dic que no li dona ni de bon tros la importància que vostè li dona”

Andorra la VellaEls ecos de la polèmica generada per la rebuda d'autoritats prèvia a la Cimera Iberoamericana han ressonat aquest dijous al Consell General. El president del grup del PS, Pere López, ha preguntat el cap de Govern, Xavier Espot, pel protocol de recepció de les autoritats de la trobada empresarial prèvia a la cimera, vist que no hi va haver representació del copríncep francès i que només hi va assistir l'episcopal. El cap de l'oposició s'ha referit a “ingerències polítiques per part del copríncep episcopal” i al posterior “enuig públic i notori del representant del copríncep francès” per no haver sortit a la foto en la rebuda de les autoritats.

Xavier Espot ha respost que el protocol que es va seguir de rebuda a les autoritats va ser “el de sempre”, i ha afegit que no creu que hi hagi “sobrerepresentació del copríncep episcopal vers el francès ni que hi hagi ingerències polítiques del primer”.

López ha replicat i ha al·ludit al fet de "retre homenatge" que entén que des del Govern es fa al copríncep episcopal i que suposa “un menysteniment” cap al francès. “És coneguda la voluntat de presència, opinió i especulacions que sovint no venen al cas, per part del copríncep episcopal”.

Espot ha demanat a López que no entri “en consideracions personals”, i ha afegit que la rebuda dels caps d'Estat va ser en absència del representant del copríncep francès perquè aquest “tenia un motiu justificat”. “Vaig sopar amb el representant del copríncep francès i ja li dic que no li dona ni de bon tros la importància que vostè li dona”, ha conclòs.

