López reclama contundència i rapidesa en l’actuació del Consell d’Europa amb Rússia

Andorra la VellaEl president socialdemòcrata i representant de la delegació andorrana al Consell d’Europa, Pere López, ha reclamat aquest dimarts a l’organisme europeu “contundència i rapidesa” en les seves actuacions amb Rússia arran del conflicte bèl·lic que el govern de Vladimir Putin ha iniciat a Ucraïna.

Així doncs, ha condemnat els fets i ha subratllat que només hi ha una opció pel que fa a la participació de la Federació russa al Consell d’Europa, després que els diàlegs no hagin produït cap resultat. El president socialdemòcrata ha recalcat que la comunitat internacional estarà molt pendent de les decisions que es prenguin a Estrasburg sobre aquest fet i que les decisions també han de ser clares i unànimes. “No crec que sigui moment per a discursos ambivalents quan un estat membre està ocupant i bombardejant a un altre dels nostres estats membres i companys”, ha afirmat.

El president socialdemòcrata ha destacat que aquesta decisió servirà com a cop “a la Rússia de Putin” i per demostrar que el Consell d’Europa està al costat del poble ucraïnès i que és incompatible parlar de democràcia i de drets humans quan s’està bombardejant la població civil.

La intervenció de Pere López, que ha estat telemàtica, ha precedit el discurs d’Alexander Goncharenko, parlamentari ucraïnès que en aquesta ocasió ha participat de manera virtual des del camp de batalla. Goncharenko ha destacat que el diàleg s’ha acabat com ha demostrat Rússia i que toca defensar-se i lluitar en contra de la dictadura, i per tant, cal l’acció i ajuda del Consell d’Europa cap a Ucraïna, tant amb armes com amb el seu suport per aconseguir que sigui estat membre de la Unió Europea. “Ajudeu-nos i fem plegats una Europa més forta, amb democràcia i drets humans” ha conclòs Goncharenko que ha rebut un acollidor aplaudiment per part de tota la cambra.