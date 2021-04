Maduro, sí i Guaidó, no; perquè “Andorra convida governs legalment establerts”

AndorraLa ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, durant la compareixença a iniciativa pròpia davant la comissió legislativa de Política Exterior d'aquest dijous al Consell, s'ha referit a la Cimera Iberoamericana que acollirà Andorra el pròxim 21 d'abril, i ha fet un repàs a les reunions prèvies que donaran lloc a la trobada de caps d'Estat i de Govern. La dirigent ha indicat que es manté un contacte estret amb els països de la regió iberoamericana per preparar totes les reunions de la conferència iberoamericana i per "establir relacions més estretes en l'àmbit financer i educatiu".

Fins al moment, les delegacions que participaran de manera presencial (Espanya, Portugal, la República Dominicana i Guatemala) ja han confirmat la seva assistència, mentre que s'està pendent de la confirmació de la resta de països que seguiran la trobada de manera telemàtica. A més, Ubach s'ha referit a la situació de Veneçuela, assegurant que "Andorra convida als governs que legalment estan establers i definits per les Nacions Unides", per la qual cosa el Principat convidarà Nicolás Maduro en comptes de Juan Guaidó, "que actualment és un membre de l'oposició".

Per altra banda, la titular d'Afers Exteriors ha explicat als consellers els avenços assolits en matèria de cooperació bilateral i multilateral. En aquest sentit, ha posat en relleu que hi ha hagut contactes amb estats de la UE "per explicar la situació d'Andorra en moments de crisi sanitària i demanar suport pel que fa a l'acord d'associació". Així mateix, ha informat que el cap de Govern, Xavier Espot, visitarà San Marino aquest any per arribar a un acord per evitar la doble imposició entre els dos països.